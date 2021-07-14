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среда, 14 июля 2021 15:31

Назвали зарплаты футболистов украинских клубов

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Назвали зарплаты футболистов украинских клубов
Андрей Ярмоленко зарабатывает в 500 раз больше чем футболисты "Миная". Фото: Reuters

Футбольный агент Олег Авдыш рассказал о зарплатах футболистов украинских клубов. Самые высокие они в "Шахтере" - до 166 000 $ в месяц. Наименьшие - в "Минае" - 1-2 тысячи $ в месяц. Об этом сообщает "Чемпион".

"После глубокого финансового кризиса украинского футбола, который длился несколько лет, наметилась стабильность и в последние 2 сезона мы наблюдаем рост финансовых возможностей клубов, - отмечает последние тенденции этого рынка Олег Авдыш. - В футбольный лексикон медленно и неуверенно, но возвращаются понятия подъемных для игроков и комиссий для агентов. Если брать цифры, то средняя зарплата в Премьер-лиге сейчас на уровне 5000 $ - если не учитывать гонорары игроков "Динамо" и "Шахтера".

"Динамо": до 1 миллиона $ в год

Президент "Динамо" Игорь Суркис в одном из недавних интервью признался, что в составе действующего чемпиона нет игроков с зарплатой свыше 1 миллиона $ в год. По моей информации, это правда. И оклад, сумма которого приближена к миллионe $ в год, есть только в нескольких игроков киевлян. Зарплаты других футболистов основы, в том числе и сборников в несколько раз меньше.

"Шахтер" 2 миллиона $ для легионеров

Единственный клуб в Украине и один из немногих клубов в Восточной Европе, который из года в год показывает в своей финансовой отчетности плюсовой баланс. И уже приобрел славу клуба, который зарабатывает. Поэтому горняки спокойно позволяют себе платить легионерам 2 миллиона $ в год и не намного меньше украинском сборникам.

"Заря": 6-10 тысяч $ в месяц

Бронзовый призер УПЛ может позволить себе платить игрокам основы 6-10 тысяч $ в месяц. Неудивительно, что один из лидеров "Зари" Дмитрий Иванисеня покинул команду по окончании срока контракта и присоединился к российским "Крыльям Советов", которые могут платить в 2-3 раза больше. "Заря" не может позволить себе громкие трансферы даже накануне старта очередной еврокубковой кампании.

"Колос": до 10 000 $ в месяц

"Ворскла": от 3 до 10 000 $ в месяц

"Десна": до 4 тысяч $ в месяц

"Александрия": до 5000 $ в месяц

Новичкам предлагаются условия на уровне 2-3 тысяч $ в месяц.

"Днепр-1": к 15 000 $ в месяц

Днепряне - один из немногих клубов УПЛ, которые могут позволить себе приобрести игрока за деньги. Потолок зарплат в клубе - 15 000 $ в месяц

"Мариуполь"

Клуб комплектуется в основном арендованными из "Шахтера" игроками, поэтому не совсем корректно включать его в этот список.

ФК "Львов" 2-3 тысячи $ в месяц

ФК "Рух": до 4 тысяч $ в месяц

"Ингулец": до 4 тысяч $ в месяц

"Верес" 2-3 тысяч $ месяц

"Черноморец": 2-4 тысячи $ в месяц

"Металлист" 1925: 3-6 тысяч $ в месяц

"Минай" 1-2 тысяч долларов в месяц.

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Украинские легионеры зарабатывают значительно больше. Рекордсменом является Андрей Ярмоленко с английского "Вест Хэма". Его зарплата - € 7 млн ​​в год или € 536 000 в месяц.

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