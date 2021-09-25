Назвали зарплату Лунина в "Реале"

 
Ексклюзивы
1/5
Порошенки на базаре, у Авакова рыбный день, Федоров на пляже в Калифорнии – фотонеделя политиков
Порошенки на базаре, у Авакова рыбный день, Федоров на пляже в Калифорнии – фотонеделя политиков
Просмотров: 1962
"У нас нет родины" - как турки с Месхетии обжились в украинской глубинке
"У нас нет родины" - как турки с Месхетии обжились в украинской глубинке
2 Просмотров: 1224
Давление, коррупция, рейдерство – с чем будет работать Бюро экономической безопасности
Давление, коррупция, рейдерство – с чем будет работать Бюро экономической безопасности
Просмотров: 180
От чего зависит второй срок Зеленского
От чего зависит второй срок Зеленского
Просмотров: 234
"Правда вырывается из-под земли" - как строят Мемориал жертв Голодомора
"Правда вырывается из-под земли" - как строят Мемориал жертв Голодомора
Просмотров: 459
"Лифт" Зеленского: что случилось с президентским проектом
"Лифт" Зеленского: что случилось с президентским проектом
Просмотров: 666
"Підбила купити "Опеля". А тепер вже не рада" - як у Києві пройшов фестиваль ретромашин
"Підбила купити "Опеля". А тепер вже не рада" - як у Києві пройшов фестиваль ретромашин
Просмотров: 3339
Украина - в желтой зоне: что нужно знать
Украина - в желтой зоне: что нужно знать
Просмотров: 1584
Просят перечислить аванс на карточку: популярные мошеннические схемы на рынке недвижимости
Просят перечислить аванс на карточку: популярные мошеннические схемы на рынке недвижимости
Просмотров: 450
"Избиратели Зеленского моложе и состоятельнее. Не ощущают негативных изменений" - политолог
"Избиратели Зеленского моложе и состоятельнее. Не ощущают негативных изменений" - политолог
Просмотров: 414
Фото
Все фото
10
4
5
7
5
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
В Киев съехались легендарные футболисты &quot;Реала&quot;
В Киев съехались легендарные футболисты "Реала"
&quot;Пять лет тренировался по четыре часа в день&quot; - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
"Пять лет тренировался по четыре часа в день" - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Видео
Все видео
Игрок "Фейеноорда" забил гол роскошным ударом пяткой
Игрок "Фейеноорда" забил гол роскошным ударом пяткой
"Мандраж был, сердце выскакивало" - Трубин вспомнил вызов в сборную Украины
"Мандраж был, сердце выскакивало" - Трубин вспомнил вызов в сборную Украины
Усик и Джошуа провели дуэль взглядов
Усик и Джошуа провели дуэль взглядов
Отставка Кумана близко? "Барселона" в очередной раз опозорилась в чемпионате Испании
Отставка Кумана близко? "Барселона" в очередной раз опозорилась в чемпионате Испании
Как Ярмоленко опозорился в матче против "Манчестер Юнайтед"
Как Ярмоленко опозорился в матче против "Манчестер Юнайтед"
Интервью
1/5
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
6 Просмотров: 2421
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 738
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
Просмотров: 2646
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 1287
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 792
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
24 сентября 2021
Просмотров: 171
Мої осені
А хтось неодмінно спитає, чи можу я облишити тему війни й не згадувати її у своїх текстах? А я неодмінно відповім: можу, але не цього разу. Ми ...
суббота, 25 сентября 2021 13:27

Назвали зарплату Лунина в "Реале"

  Комментировать
Назвали зарплату Лунина в &quot;Реале&quot;
Недавно Лунин переболел коронавирусом. Фото: twitter.com/MadridXtra

По данным издания Goal, 22-летний украинский голкипер Андрей Лунин за один сезон получает € 3,2 миллиона "чистыми". Это одна и самых зарплат в "королевском клубе".

Больше всего в "Реале" получают Гарет Бэйл и Эден Азар. После уплаты налогов их годовые доходы составляют € 15 и 13 миллионов соответственно.

Лунин перешел в "Реал" из луганской "Зари" в 2018 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лунин не дождется. Основной вратарь "Реала" подписал контракт на пять лет

В текущем сезоне Лунин не сыграл за "Реал" еще ни одного матча, но наставник команды Карло Анчелотти отметил старания украинском и пообещал, что уже в ближайшее время доверит ему место в воротах. В прошлом году Лунин только раз вышел на поле в кубковом матче и пропустил дважды.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Назвали зарплату Лунина в "Реале"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
сентября

Сомалийские пираты захватили украинское судно "Фаина"

Год назад разбился самолет с курсантами

Давление, коррупция, рейдерство – с чем будет работать Бюро экономической безопасности

Двух полицейских расстреляли во время патрулирования

Ирландская республиканская армия сдала оружие

26 курсантов и офицеров погибли в авиакатастрофе

Самое читаемое
Звезда сериала &quot;Школа&quot; разделась догола ради сексуальной фотосессии
Звезда сериала "Школа" разделась догола ради сексуальной фотосессии
5
 Просмотров: 26156
Как жили в Индии при британском господстве - подборка фото
Как жили в Индии при британском господстве - подборка фото
20
 Просмотров: 8505
Дочь Бейсингер и Болдуина показала тело с растяжками и целлюлитом
Дочь Бейсингер и Болдуина показала тело с растяжками и целлюлитом
9
 Просмотров: 7101
В телеведущей выпала грудь в прямом эфире. Пикантное видео 18+
В телеведущей выпала грудь в прямом эфире. Пикантное видео 18+
 Просмотров: 6912
Композитора Ивасюка повесили уже мертвым - бывший заместитель генпрокурора
Композитора Ивасюка повесили уже мертвым - бывший заместитель генпрокурора Просмотров: 5319
Спорт
Фьюри дал прогноз на бой Джошуа и Усика
Фьюри дал прогноз на бой Джошуа и Усика Просмотров: 828
Украинский форвард дебютировал в чемпионате Бельгии
Украинский форвард дебютировал в чемпионате Бельгии Просмотров: 207
Левандовски прервал свою впечатляющую серию
Левандовски прервал свою впечатляющую серию Просмотров: 153
Игрок "Фейеноорда" забил гол роскошным ударом пяткой
Игрок "Фейеноорда" забил гол роскошным ударом пяткой
 Просмотров: 171
"Барселона" осталась без тренера
"Барселона" осталась без тренера Просмотров: 4032
Больше всего комментируют
8
Зеленский: Олигархической ветви власти в Украине больше не будет
6
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
4
"Начало авторитаризма" - Зеленский демонстративно укрепляет власть
3
Обстрел авто Шефира: в Раде Зеленского "выдвинули" на "Оскар"
2
"У нас нет родины" - как турки с Месхетии обжились в украинской глубинке
Голосов: 131
Голосование 25 сентября Джошуа - Усик. Кто победит?
  • 1) Джошуа
  • 2) Усик
  • 3) ничья
Просмотреть