Назвали зарплату Лунина в "Реале"

Недавно Лунин переболел коронавирусом. Фото: twitter.com/MadridXtra

По данным издания Goal, 22-летний украинский голкипер Андрей Лунин за один сезон получает € 3,2 миллиона "чистыми". Это одна и самых зарплат в "королевском клубе".

Больше всего в "Реале" получают Гарет Бэйл и Эден Азар. После уплаты налогов их годовые доходы составляют € 15 и 13 миллионов соответственно.

Лунин перешел в "Реал" из луганской "Зари" в 2018 году.

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В текущем сезоне Лунин не сыграл за "Реал" еще ни одного матча, но наставник команды Карло Анчелотти отметил старания украинском и пообещал, что уже в ближайшее время доверит ему место в воротах. В прошлом году Лунин только раз вышел на поле в кубковом матче и пропустил дважды.