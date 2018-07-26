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четверг, 26 июля 2018 17:34

Назвали сумму, которую заработали на поединке Усик - Гассиев

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Назвали сумму, которую заработали на поединке Усик - Гассиев
На бой Усик - Гассиев продали билетов на 3 млн долларов. Фото: Телеграф

Стала известна сумма, которую получили организаторы боя за продажу билетов.

Финальный бой WBSS (всемирной боксерской суперсерии) между Александром Усиком и Муратом Гассиевым, который проходил в Москве, выручил около $3 млн на продаже билетов. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

"Бой Мурата (с Александром Усиком - прим.ред.) стал кассовым. Выручка за билеты превысило 200 миллионов рублей (более 3 миллионов долларов ). И это с учетом того, что 10 тысяч билетов (из 30 тысяч) мы не продавали, а отдали на благотворительность ", - приводит слова функционера isport.ua.

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Александр Усик выиграл финал Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе. Своего соперника россиянина Мурата Гассиева, 24 года, одолел по очкам.

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  • 2) Виталий Кличко - Леннокс Льюис
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  • 4) Владимир Кличко - Энтони Джошуа
  • 5) Василий Ломаченко - Хорхе Линарес
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