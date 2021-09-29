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среда, 29 сентября 2021 16:48

Назвали срок дисквалификации хоккеиста, который показал расистский жест

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Назвали срок дисквалификации хоккеиста, который показал расистский жест
Денискин принес свои извинения. Фото: uhl.ua

Дисциплинарный комитет Украинской хоккейной лиги принял решение применить к нападающему ХК "Кременчуг" Андрею Денискину санкции: обязательную дисквалификацию на три матча и дополнительную дисквалификацию на 10 матчей, сообщает официальный сайт УХЛ.

Игрок может выкупить 10 матчей дополнительной дисквалификации. Сумма денежной компенсации за один матч составляет 5 тыс. грн. Дисциплинарные санкции вступили в силу с момента принятия решения – 28 сентября 2021 года.

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В матче четвертого тура УХЛ между "Кременчугом" и "Донбассом" на 36-й мин. встречи украинский форвард хозяев Андрей Денискин изобразил руками, будто он почистил и съел банан. Данный жест был адресован темнокожему американскому хоккеисту 24-летнему Джейлену Смереку, который защищает цвета донецкого клуба.

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