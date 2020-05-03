Назвали самую красивую спортсменку Беларуси

Дарья болеет за футбольный клуб "Славия"

20-летняя волейболистка из брестского клуба "Прибужье" Дарья Аврамчик стала победителем своеобразного конкурса красоты среди спортсменок Беларуси, который проводился на одном из популярных спортивных интернет-сайтов страны. В результате голосования она вышла в финал вместе с Екатериной Вандарьевой, которая представляет муэй-тай, и в итоге опередила свою оппонентку.

Интересно, что белорусские волейболистки довольно часто попадают в национальные рейтинги самых красивых спортсменок. Прежде подобных успехов добивались Виктория Панасенко (клуб "Минчанка"), Алена Федоринчик ("Минчанка") и Алина Ильюта ("Прибужье").

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В детстве Аврамчик увлекалась плаванием, но с 5 класса полностью переключилась на волейбол. В свои 20 лет она уже успела поиграть за границей.