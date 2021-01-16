Назвали, с кем Коваленко будет конкурировать в "Аталанте"

Коваленко не комментирует свой возможный отъезд в Италию. Фото "Шахтер"

Украинский тренер Вячеслав Грозный прокомментировал возможный переход полузащитника "Шахтера" Виктора Коваленко в "Аталанту".

"Джан Пьеро Гасперини любит таких игроков, как Малиновский, Миранчук, Гомес. Он очень внимательно следит за такими игроками, которые могут отдать передачу и не передерживают мяч, у которых есть культура работы с мячом. У Коваленко это все есть. Думаю, интерес к Коваленко связан с уходом из клуба Гомеса. Гасперини хочет в средней линии иметь целую группу игроков в подмогу к Иличичу.

Думаю, Коваленко хочет играть в Италии. Любой футболист хочет играть в Италии, в Англии. Это нормально. Даже взять тот аспект, что ты сможешь играть против Криштиану Роналду и других великих футболистов. Это интересно. Никого не обижая, но в чемпионате Италии Коваленко будет играть против топовых футболистов. Там даже за аутсайдеров выступают игроки сборных, игроки высокого уровня. Коваленко, если хочет расти, скорее всего, правильно думает. Я не в праве давать советы игроку.

Если Виктор решил подписать контракт с "Аталантой" и уйти свободным агентом, наверное, он имеет на это право. Может ли "Шахтер" удержать Коваленко? Наверное, может, если даст адекватный контракт в финансовом плане, который заставит Виктора задуматься, и гарантирует, что он будет играть в основном составе. Но ни один тренер такой гарантии не даст. Конечно, горняки хотят подписать с ним контракт и продать. А сам футболист и его агенты рекомендуют ему уходить из клуба свободным агентом, потому что в "Аталанте" у него и контракт будет лучше, и они получат агентские.

Деньги и трансферы любят тишину. Прежде чем подписывать предварительный контракт с "Аталантой", Коваленко много думал и другие люди много советовали ему. И "Шахтер" тоже много думал по Коваленко. Это все не спонтанно происходит. Идет серьезный анализ, как отложенная партия в шахматах. Это не просто так, что захотел и подписал контракт. Уверен, что у Виктора был еще ряд предложений. Но по стилю "Аталанта" очень подходит Коваленко. Он там сможет играть. Будет ли сразу играть? Зависит от него. Мне кажется, маловероятно. Так и Малиновский не всегда в основном составе.

Если трансфер состоится, первым делом Коваленко надо выучить итальянский язык. Когда выучил язык, все кардинально и моментально меняется. Ему надо будет быть в команде, быть своим человеком. Нужно, чтобы его приняли игроки. Но я не думаю, что с этим будут проблемы. Коваленко не будет такой шанс упускать и использует его. И Коваленко будет конкурировать с Малиновским, Миранчуком и с другими игроками "Аталанты", – сказал Грозный.

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Виктор Коваленко подписал предварительный контракт из "Аталантой" и перейдет в итальянский клуб летом.