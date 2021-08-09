Назвали премии украинских медалистов на Олимпиаде

Украинские медалисты Олимпиады в Токио Михаил Романчук и Людмила Лузан получат больше за выступления на Играх.

Стал известен размер призовых, которые получат украинские спортсмены за выигранные награды Олимпиады в Токио, сообщает "Суспільне".

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За золотую медаль будет выплачено $125 тыс., за "серебро" - $80 тыс., за "бронзу" - $55 тыс.

Пловец Романчук и каноистка Лузан выиграли на Играх в Токио по две медали - "серебро" и "бронзу". Они должны получить по $135 тыс.

Жан Беленюк завоевал единственную золотую медаль для Украины. Он получит $ 125 тыс.

Анастасия Савчук, Марта Федина, которые выступали в артистическом плавании - $ 110 тыс.

Парвиз Насибов Анжелика Терлюга, Анастасия Четверикова, Александр Хижняк, Елена Старикова - $ 80 тыс.

Дарья Билодид, Игорь Рейзлин, Елена Костевич, Олег Омельчук, Элина Свитолина Алла Черкасова, Ирина Коляденко, Станислав Горуна, Ярослава сваи магучие, Елизавета Яхно, Владислава Алексеева, Марина Алексеева, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко, Екатерина Резник - $55 тыс.

Аналогичные призовые получали украинские олимпийцы на летних Играх в 2016 году и зимних в 2014-м и 2018 году.

Победителем медального зачета стала команда США. Американцы получили всего 113 медалей, 29 из которых золотые. На втором месте команда Китая, а замыкает тройку Япония.