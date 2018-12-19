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среда, 19 декабря 2018 13:02

Назвали преемника Моуриньйо

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Назвали преемника Моуриньйо
Сульшер возглавил "МЮ". Фото: footballhd.ru

"Манчестер Юнайтед" огласил об изменениях на тренерском мостике клуба. После увольнения Жозе Моуриньйо, за которое португалец получит солидную неустойку, исполняющим обязанности главного тренера был назначен Оле Гуннар Сульшер.

Норвежский специалист хорошо знаком болельщикам "красных дьяволов", ведь он защищал цвета клуба на протяжении 11 лет, с 1996-го по 2007-й, проведя за это время 235 матчей и забив 91 мяч. Самый памятный из них — в ворота "Баварии" в финале Лиги чемпионов-1998/1999, который принес "манкунианцам" желанный трофей.

После завершения игровой карьеры Сульшер с 2008-го по 2011-й работал с резервной командой "Манчестер Юнайтед", а последние 3 года возглавлял на родине "Мольде", с которым дважды стал серебряным призером чемпионата Норвегии.

Контракт Оле Гуннаром с клубом рассчитан до завершения сезона-2018/2019. На данный момент "МЮ" находится на 6 месте в чемпионате Англии, отставая на целых 19 очков от лидера, земляков из "Сити", а в 1/8 финала Лиги чемпионов сыграет с французским ПСЖ.

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Моуриньйо уволили после поражения от "Ливерпуля" (1:3).

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19
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