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суббота, 08 мая 2021 14:54

Назвали новую зарплату Неймара

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Назвали новую зарплату Неймара
Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны". Фото: Reuters

Нападающий Неймар в субботу продлит контрактное соглашение с "Пари Сен-Жермен", сообщает L'Equipe.

По данным источника, бразильский нападающий продлит контракт с парижанами до 2026 года. По информации журналиста Фабрицио Романо, бразилец уже подписал новое соглашение с парижанами. Новый контракт форварда с "ПСЖ" будет действовать до июня 2026 года.

Неймар будет зарабатывать около € 30 миллионов в год (1 миллиард гривен) после уплаты налогов и без учета бонусов. В соглашении прописан большой бонус за победу "ПСЖ" в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что "Барселона" рассматривает возможность возвращения Неймара после вылета "ПСЖ" из Лиги чемпионов, где команда в двухматчевом противостоянии проиграла "Манчестер Сити".

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Неймар перешёл в "ПСЖ" из "Барселоны" в 2017 году за рекордные € 222 млн, которые были прописаны в его договоре в качестве отступных. Его нынешний контракт рассчитан до лета 2022 года. В этом сезоне форвард провёл 15 матчей в Лиге 1, в которых отметился семью голами и пятью результативными передачами. Также на его счету 6 голов и 3 передачи в 9 играх в Лиге чемпионов.

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Дата
08
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