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воскресенье, 30 августа 2020 17:04

Назвали настоящую причину отказа сборной России ехать в Киев

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Назвали настоящую причину отказа сборной России ехать в Киев
Путин и Усманова. Фото LiveInternet

Сборная России по художественной гимнастике собирается проигнорировать чемпионат Европы в Киеве по политическим мотивам.

Сборная России собирается пропустить 36-й чемпионат Европы по художественной гимнастике, который должен состояться 26-29 ноября в Киеве. Об этом пишет "Главком".

Официально причиной отказа стало нежелание соблюдать изоляции в течение 14 дней.

"Условия, которые выдвигают организаторы, для российских спортсменов неприемлемы. Там нужно сидеть две недели в изоляции, а это невозможно. Поэтому мы не подавали заявку на участие в чемпионате Европы", - сказала в комментарии ТАСС президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова.

Однако, в Федерации гимнастики Украины, на самом деле в бойкоте россиян скрытые политические мотивы. Примерно в те же сроки россияне собираются провести национальный чемпионат в оккупированном Крыму. Понятно, что на аннексирован полуостров участники соревнований собираются добираться не из территории Украины, а с нарушением действующего украинского законодательства. Нарушая которое, российские спортсмены и тренеры должны получить запрет для въезда на территорию Украины.

"Чемпионат России в оккупированном Крыму - ярко выраженная политическая акция, ради проведения которого соседи готовы пожертвовать первенство континента", - сообщают источников.

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Предварительно чемпионат Европы в Киеве был запланирован на 21-24 мая. Однако соревнования перенесли из-за пандемии коронавируса.

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Дата
30
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