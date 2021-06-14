Назвали лучшего игрока сборной Украины в матче против Нидерландов

Роман Яремчук является главным форвардом сборной Украины. Фото: УАФ

Форвард сборной Украины 25-летний Роман Яремчук стал лучшим игроком национальной команды в матче первого тура Евро против Нидерландов.

Форвард "Гента" набрал 350 баллов во встрече. Он забил гол и отдал голевую передачу, провел все 90 мин. на поле, сообщает аналитический портал InStat.

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Более 300 баллов еще в трех футболистов сборной Украины - Андрея Ярмоленко - 340, Руслана Малиновского - 321, Ильи Забарного - 312.

В Марлоса самый низкий балл - 251. Он вышел на замену в первом тайме, но был заменен во втором, сыграв 52 мин.

Среди футболистов, которые вышли в старте, меньше всех получил Николай Матвиенко, у которого 254 балла.

Лучший игрок матча - капитан Нидерландов Джорджиньйо Вейналдум из 425 баллами.

В стартовом матче Евро-2020/21 Украина проиграла Нидерландам - ​​2:3. 17 июня национальная команда сыграет против Северной Македонии. Начало игры в 16:00. В другом матче группы Австрия победила Македонию - 3:1.