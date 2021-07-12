Назвали лучшего игрока Евро

Вратарь сборной Италии 22-летний Джанлуиджи Доннарумма стал лучшим игроком Евро-2020/21.
УЕФА определил лучшего игрока финальной части Евро, сообщает официальный сайт организации.
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Победу одержал вратарь победителей Доннарумма. Награду ему вручил руководитель УЕФА Александр Чеферин.
Голкипер стал героем послематчевой серии пенальти в финале, где смог отразить три удара англичан. На турнире пропустил только три мяча.
В финальном матче Италия победила Англию. Основное время игры завершилось вничью - 1:1. В серии пенальти итальянцы оказались сильнее.
Победа на Евро стала второй в истории для Италии. Первый раз они побеждали в 1968 году.
Джанлуиджи Доннарумма всю карьеру провел в "Милане". В июне 2021-го контракт вратаря с клубом закончился. Голкипер находится без команды. По сообщению СМИ, Доннарумма станет игроком ПСЖ.
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