Назвали космические зарплаты украинских футболистов

До перехода в "Вест Хэм" Ярмоленко играл за "Боруссию" из Дортмунда. Фото Рейтер

Назвали 15 самых высокооплачиваемых украинских футболистов. Туда вошли игроки "Шахтера", "Динамо" и украинские легионеры зарубежных клубов.

15 место с зарплатой в 840 тысяч евро в год занимает защитник "Шахтера" Николай Матвиенко. Места с 14 по 12 заняли Сергей Сидорчук из киевского "Динамо", Иван Ордец из московского "Динамо" и игрок итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский. В них - по 1 миллиону евро в год. Об этом сообщает "Трибуна".

Места с 11 по 8 занимают "шахтеры" Сергей Кривцов и Тарас Степаненко, динамовец Виктор Цыганков и Александр Зинченко с "Манчестер Сити". Каждый из этих гравцв зарабатывает 1,2 миллиона евро ежегодно.

Седьмую строчку занимает запасной вратарь "Реала" Андрей Лунин Его зарплата - 1,44 миллиона евро. На 6 и 5 местах форвард "Шахтера" Жуниор Мораес и голкипер этого клуба Андрей Пятов - 1,5 миллиона.

В тройку самых дорогих не попал "горняк" Евгений Коноплянка - 1,7 миллиона и 4 место. Его одноклубник Марлос с 1,8 миллионами - на третьем месте. Второе уверенно занимает Ярослав Ракицкий с российского "Зенита" - 2,5 миллиона евро.

Победителем номинации с большим отрывом становится полузащитник лондонского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко. Его годовая зарплата - 7,1 миллиона евро в год или 230 миллионов гривен в год.

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Все названные футболисты кроме Ордеца и Ракицкого, которые выступают в России, являются игроками сборной Украины. Тех, кто переходит в российский чемпионат тренер Андрей Шевченко в сборную не вызывает.