Назвали клуб, который выкупит контракт Холанда

Холанд забил 25 мячей в 25 матчах в бундеслиге. Фото "Боруссия"

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Как сообщает The Athletic, норвежец стал целью "Челси" на летнее трансферное окно. Чтобы заполучить футболиста, лондонский клуб готов побить свой рекорд по тратам на одного игрока.

В контракте Холанда с "Боруссией" есть пункт о сумме выкупа в € 75 млн, но он вступает в силу летом 2022 года. В "Челси" считают, что могут сыграть на опережение и заполучить форварда уже грядущим летом, пока остальные клубы будут ждать снижения цены.

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Холанд перешёл в "Боруссию" год назад. В нынешнем сезоне 20-летний нападающий принял участие в 11 матчах немецкой Бундеслиги, в которых забил 12 голов и отдал 2 результативные передачи. Также на его счету 6 мячей в 4 встречах Лиги чемпионов.