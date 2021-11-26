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пятница, 26 ноября 2021 17:04

Назвали имя первого новичка "Динамо"

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Назвали имя первого новичка &quot;Динамо&quot;
Петарь Станич провел два матча за молодежную сборную Сербии. Фото: ФК "Црвена Звезда".

Киевское "Динамо" заинтересовано в услугах полузащитника молодежной сборной Сербии и "Црвены Сведы" 21-летнего Петара Станича.

Динамовцы уже долго "ведут" сербского таланта, сообщает "Динамо Киев Inside".

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Петр Станич - атакующий полузащитник, способный закрыть обе позиции вингеров (двуногий). Высокий (186 см), обучающийся, технический. Игрок сербского U-21. И пусть парень пока составляет основу "Црвены Звезды" и трансферная его цена невысока, скауты киевского "Динамо" ведут его плотно. Зимой возможны перемещения. Рекомендуем следить. Потенциально крутой", - пишет источник.

В текущем сезоне "Динамо" занимает первое место в УПЛ. Команда Мирчи Луческу по дополнительным показателям опережает "Шахтер". В следующем матче киевляне померяются силами с "Минаем". Отчет об игре читайте на нашем сайте.

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