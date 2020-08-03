Назвали дату старта украинских команд в еврокубках

В этом году Кубок чемпионов разыграют в августе. Фото AFP

Определилось расписание стартовых матчей пяти украинских клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы сезона 2020/21. Первым свои выступления начнет киевское "Динамо", за ним в порядке очередности включатся ковалевский "Колос", черниговская "Десна", донецкий "Шахтер" и луганская "Заря".

Вице-чемпион Украины начнет борьбу в главном клубном турнире Европы с третьего квалификационного раунда, матчи которого запланированы на 15-16 сентября. Сообщает РБК.

Победитель плей-офф УПЛ за путевку в Лигу Европы "Колос" пробился во второй квалификационный раунд и дебютирует в еврокубках 17 сентября.

С третьего квалификационного раунда второго по силе еврокубкового турнира начнет 24 сентября четвертая команда УПЛ.

Чемпион Украины начнет выступление в групповом раунде Лиги чемпионов 20-21 октября.

Бронзовый призер украинского чемпионата попал в групповой этап ЛЕ, первый тур которого начнется 22 октября.

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Единственным представителем Украины в еврокубках нынешнего сезона остался донецкий "Шахтер", который проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с немецким "Вольфсбургом" 5 августа в Украине.