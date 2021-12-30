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четверг, 30 декабря 2021 17:31

Назвали дату поединка Ломаченко – Камбосос

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Назвали дату поединка Ломаченко – Камбосос
Василий Ломаченко потерял три чемпионских пояса. Фото: Тoprank.com

Бой между абсолютным чемпионом мира по легкому весу Джорджем Камбососом и украинцем Василием Ломаченко может состояться в начале 2022 года.

Уже в январе организация WBO может санкционировать поединок Камбососа – Ломаченко в рамках обязательной защиты титулов, сообщает Boxingnews 24.

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Промоутеры украинца активно давят на WBO, чтобы был утвержден именно этот поединок, хотя у Камбососа есть много других вариантов.

И если австралиец хочет избежать встречи с Ломаченко, то ему нужно до решения WBO официально договориться о бое с другим соперником.

Самым реальным и финансово привлекательным вариантом называют бой с Дэвином Хейни. Кроме того, называются фамилии Райана Гарсии и Джервонт Дэвиса, но именно Ломаченко занимает первое место рейтинга WBO.

Если WBO санкционирует бой против Ломаченко, то Камбососу будет трудно отказаться от поединка и сохранить пояса.

Камбосос сумел победить Тео Лопеса и стал абсолютным чемпионом легкого веса в конце 2021 года. Ломаченко победил Ричарда Комми.

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30
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