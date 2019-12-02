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понедельник, 02 декабря 2019 13:07

Назвали дату боя Усика против Чисоры

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Назвали дату боя Усика против Чисоры
Александр Усик проведет следующий бой в начале 2020 года. Фото: рейтер

Бой между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой состоится 29 февраля на 21-тысячной "Manchester Arena".

Эта локация хорошо знакома украинцу - именно здесь в ноябре 2018 Александр победил британца Тони Белью в поединке, на кону которого стоял звание абсолютного чемпиона мира в крузервейте, пишет "Чемпион"

Организаторы рассматривали возможность проведения поединка неделей или двумя раньше, но 22 февраля в "Manchester Arena" выступает ирландский рок-группа "The Script", а 15 февраля британский певец Джеймс Блант.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фьюри и Уайлдер будут драться 22 февраля

В своем первом бою в супертяжелом весе Александр Усик победил американца Чазз Уизерспуна. Теперь украинский супертяжеловес претендует на чемпионский пояс.

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Дата
02
декабря

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