Назвали цену билетов на на ближайший матч сборной Украины

Стартовала продажа билетов на ближайший матч сборной Украины. Фото: ФФУ

Стартовый поединок отбора к Евро-202 Португалия - Украина состоится 22 марта в Лиссабоне на стадионе "Да Луш". Начало - в 21.45.

Уже можно купить билеты в украинский сектор на эту встречу.

Федерация футбола Португалии установила следующие цены на билеты: 10 евро (355 грн) и 15 евро (530 грн). Сумма в национальной валюте приведена с учетом стоимости административных расходов, приобретение валюты и комиссии банка за перевод средств. Дополнительный сервисный сбор в размере 8% платится за услуги компании esport.in.ua, сообщает ФФУ.

- билеты продаются онлайн только на сайте www.esport.in.ua;

- одно лицо можно не более четырех билетов;

- при заказе обязательно необходимо предоставить свои личные данные и данные других лиц, которых вы заказываете билеты (номер паспорта, имя и фамилия, как указано в паспорте, дату рождения, место жительства);

- билеты не именные, однако из соображений безопасности Федерация футбола Португалии рекомендует собирать паспортные данные.

- о получении билетов, приобретенных через сайт www.esport.in.ua, будет сообщено ближе к событию путем направления письма на электронный адрес заказчика

- для получения билетов обязательно иметь при себе распечатанные сертификаты на получение билетов и паспорта. Такие сертификаты поступят на ваш электронный адрес после осуществления процедуры оплаты.

- Билеты возврату и обмену не подлежат.

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Билеты продаются в сектор для украинских болельщиков. Конкретные ряд и место не указываются.