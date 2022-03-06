"НАТО и европейские страны - неудачники" - не выдержали нервы даже у тренера "Ман Сити"

Хосеп Гвардиола. Фото: ФК "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подверг критике НАТО и европейские страны.

По мнению испанского специалиста, и НАТО, и ЕС - неудачники, потому что не хотят помочь Украине в войне с Россией, информирует Si.com.

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"Все во всем мире что-то делают лично и коллективно. Политики могут этого избежать. Это происходит потому, что они полные неудачники. Это происходит потому, что они не в состоянии что-то сделать. Страдают невинные люди. Это все еще имеет место. НАТО и европейские страны - неудачники", - сказал Гвардиола.

По словам тренера, его беспокоит состояние Александра Зинченко.

"Пока война продолжается, становится все хуже и хуже. Он знает лучше, чем кто-либо другой, ведь у него там семья. Становится все хуже", - добавил наставник "Ман Сити".