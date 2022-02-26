Настоящий казак. Надаль обыграл россиянина Медведева в полуфинале турнира в Акапулько

Испанский теннисист Рафаэль Надаль победил россиянина Даниила Медведева в полуфинале турнира в мексиканском Акапулько.
Надаль победил в двух сетах - 6:3, 6:3.
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В финале испанский теннисист встретится с британцем Кэмероном Норри, ранее обыгравшего Стефаноса Циципаса из Греции.
На следующей неделе Медведев станет первой ракеткой мира.
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