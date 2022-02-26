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суббота, 26 февраля 2022 12:27

Настоящий казак. Надаль обыграл россиянина Медведева в полуфинале турнира в Акапулько

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Настоящий казак. Надаль обыграл россиянина Медведева в полуфинале турнира в Акапулько
Рафаэль Надал выиграл первый "Шлем" нового сезона. Фото: REUTERS

Испанский теннисист Рафаэль Надаль победил россиянина Даниила Медведева в полуфинале турнира в мексиканском Акапулько.

Надаль победил в двух сетах - 6:3, 6:3.

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В финале испанский теннисист встретится с британцем Кэмероном Норри, ранее обыгравшего Стефаноса Циципаса из Греции.

На следующей неделе Медведев станет первой ракеткой мира.

Ранее УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.

"Манчестер Юнайтед" приостановил партнерство с российской авиакомпанией "Аэрофлот".

Немецкий футбольный клуб "Шальке" заявил, что уберет логотип "Газпрома" из своих футболок.

Формула-1 упразднила предстоящую гонку в России, заявив, что "невозможно провести Гран-при России при нынешних обстоятельствах".

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