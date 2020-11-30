"Наполи" разгромил "Рому" в центральном матче 9-го тура Серии А

Игроки "Наполи" посвятили победу Диего Марадоне. Фото: gettyimages.com

В центральном матче 9-го тура чемпионата Италии по футболу "Наполи" дома победил "Рому" - 4:0.

В 1-м тайме хозяева отличились только 1 забитым мячом. В конце 1-го тайма Лоренцо Инсинье ударом со штрафного открыл счет в матче.

В середине 2-го тайма Фабиан Руис удвоил преимущество хозяев поля. В концовке встречи "Наполи" отличился еще дважды. Голы на счету Дриса Мертенс и Маттео Политано.

"Наполи" провел поединок с Ромой в специальной форме - футболки были выполнены в цветах сборной Аргентины в честь легендарного игрока неаполитанцев Диего Марадоны.

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Лидером чемпионата Италии является "Милан" с 23 очками. "Рома" и "Наполи" делят 6-е и 7-е место, имея по 17 очков.