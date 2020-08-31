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понедельник, 31 августа 2020 12:42

"Наполи" отказался от Матвиенко

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&quot;Наполи&quot; отказался от Матвиенко
Николай Матвиенко не будет играть в Серии А. Фото: ФК "Шахтер"

Итальянский "Наполи" отказался от идеи подписания защитника "Шахтера" и сборной Украины Николая Матвиенко.

Украинский защитник больше не входит в тансферные планы итальянского гранда, сообщает журналист RAI Чиро Венерато.

"Наполи" договорился о трансфере защитника "Арсенала" 32-летнего Сократиса Папастатопулоса.

По информации источника, клуб предпочел греческого защитника, поскольку хотел получить опытного игрока, чтобы укрепить оборону.

Переход обойдется "Наполи" в €4,5 млн, а зарплата Папастатопулоса составит €2,5 млн в год. Контракт рассчитан на 3 сезона.

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В прошлом сезоне Николай Матвиенко провел 26 матчей за "Шахтер" в рамках УПЛ, в которых забил один гол.

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