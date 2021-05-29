"Наполи" назначил нового тренера

Лучано Спалетти работал в России. Фото: Reuters

"Наполи" на официальном сайте объявил о назначении Лучано Спаллетти на пост главного тренера. Специалист начнёт работу в итальянском клубе с 1 июля.

Ранее сообщалось, что президент клуба Аурелио Де Лаурентис лично принял решение о назначении Спаллетти на пост наставника. Он сменит на этой должности Дженнаро Гаттузо, которому не удалось вывести команду в Лигу чемпионов. Дженнаро Гаттузо покинул пост главного тренера "Наполи" после окончания сезона и ушёл в "Фиорентину".

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Последним местом работы Спаллетти был миланский "Интер", который он возглавлял с 2017 по 2019 год. Ранее итальянский тренер работал в таких клубах, как российский "Зенит", "Рома", "Удинезе", "Анкона", "Венеция", "Сампдория" и "Эмполи".