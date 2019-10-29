"Наполи" хотел подписали лидера сборной Украины

Андрей Ярмоленко мог выступать в итальянской Серии А. Фото: УАФ

Полузащитник "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко имел шанс продолжить карьеру в Серии А, пишет "Футбол 24"

Известный агент Сергей Серебренников, который работает с Андреем Ярмоленко, сообщил, что украинский футболист был интересный серебряному призеру Серии А "Наполи".

"В Наполи был интерес к Ярмоленко, но до конкретики дело не дошло", - цитирует Серебренникова "Calcionapoli24".

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Сейчас в чемпионате Италии выступают украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский и его соотечественник Евгений Шахов, который защищает цвета "Лечче".