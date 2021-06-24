"Наполи" хочет приобрести защитника сборной Украины

Николай Матвиенко является основным игроком сборной Украины. Фото: Денис Руденко / "Футбум"

Итальянский "Наполи" заинтересован в услугах защитника сборной Украины и донецкого "Шахтера" 25-летнего Николая Матвиенко.

Неаполитанцы планируют усилить позицию левого защитника во время летнего трансферного окна, сообщает Calciomercato.

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Приоритетной кандидатурой для "Наполи" является Эмерсон Палмери с "Челси". Есть риск, что с этим футболистом не удастся договориться по зарплате, он хочет зарабатывать не меньше €4.5 млн, а в Неаполе ему готовы платить не более €3 млн.

Среди альтернативных вариантов - Матвиенко. Его главный плюс - универсализм. Украинец способен сыграть не только слева в обороне, но и в центральной зоне защиты.

Николай Матвиенко является воспитанником "Шахтера". Выступает за первую команду с 2017 года. Играл в аренде за "Карпаты" и "Ворсклу". По сообщению СМИ, "Наполи" также проявляет интерес к двум защитников "Динамо" - Дениса Попова и Ильи Забарного.