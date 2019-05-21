"Наполи" хочет пригласить игрока сборной Украины

Ряд ведущих клубов хотят пригласить Руслана Малиновского этим летом. Фото: ФФУ

Итальянский "Наполи" интересуется игроком сборной Украины Русланом Малиновским.

По информации CalcioNapoli24, руководство "Наполи" обращалось в "Генк" по поводу Руслана Малиновского, которого бельгийский клуб намерен продать.

Неаполитанцы интересовались ценой на украинском хавбека, который провел хороший сезон и помог команде выиграть чемпионский титул.

Ранее сообщалось, что Малиновского хочет приобрести "Рома", однако сейчас главным претендентом считается московский "Спартак". Клуб готов предложить самые выгодные условия трансфера как "Генке", так и игроку.

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"Генк", несмотря на чемпионство, летом планирует заработать на продаже 3-4 основных игроков, включая Малиновского.