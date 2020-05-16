Нападающий "Тоттенхэма" был лучшим на военных сборах

Сон Хын Мин был лучшим на военных сборах. фото Mirror

Нападающий "Тоттенхэм Хотспур" Сон Хын Мин завершил прохождение военных сборов в Южной Корее, сообщает Sky Sports.

По итогам сборов футболист по различным показателям вошёл в пятёрку лучших в своей группе, состоящей из 157 человек. Также Сон добился идеального результата в стрельбе. В связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса церемония в честь завершения сборов проходила в закрытом режиме, однако на улице форварда ждали десятки поклонников.

Согласно законам Южной Кореи каждый мужчина до 28 лет должен пройти службу в армии, которая длится 21 месяц. В 2018 году Сон вместе со сборной завоевал золотые медали на Азиатских играх, что позволило ему избежать службы. Тем не менее ему пришлось пройти усечённые трёхнедельные сборы.

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В прошлом году Сон Хын Мин дошел с командой до финала Лиги чемпионов, где уступил "Ливерпулю".