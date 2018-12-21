Нападающий "Рейнджерс" заинтересовал "Динамо"

Альфредо Морело заинтересовал "Динамо". Фото: Deportes RCN

Киевское "Динамо" продолжает следить за 22-летним колумбийским форвардом "Рейнджерс" Альфредо Морелосом.

Интерес к южноамериканцу у "Динамо" возник еще в конце лета, но тогда "Рейнджерс" отклонил предложение от киевского клуба на 7,8 млн евро.

"Динамо" продолжает сохранять надежды на то, что ему удастся договориться с "Рейнджерс" о сделке уже во время январского трансферного окна, сообщает footballinsider247.com.

Кроме "Динамо", в услугах Морелоса заинтересован "Бордо", который также предпринимал попытку заполучить колумбийца минувшим летом, но предлагал за него меньше, чем "Динамо" — 4 млн евро.

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В нынешнем розыгрыше чемпионата Шотландии на счету Морелоса 16 матчей, 9 голов и 4 результативные передачи.