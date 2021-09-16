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четверг, 16 сентября 2021 07:51

"Нам тотально не везло" - Де Дзерби о поражении от "Шерифа"

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&quot;Нам тотально не везло&quot; - Де Дзерби о поражении от &quot;Шерифа&quot;
Роберто Де Дзерби подписал контакт с "Шахтером" на два года. Фото: ФК "Шахтер".

Главный тренер "Шахтера" 42-летний Роберто Де Дзерби прокомментировал поражение от "Шерифа" в первом туре Лиги чемпионов.

По словам итальянского наставника, его команде не повезло, а удача была на стороне соперника.

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"В футболе всегда можно проиграть. Думаю, что сегодня нам тотально не везло, а "Шерифу", наоборот, везло. Но если мы проиграли, значит, что мы виноваты. Думаю, что в моей команде есть очень много сильных футболистов. Но мы еще не стали сильной командой. Мы только потенциально можем стать такой.

Сильная команда не должна пропускать такие голы, как мы. Думаю, мы станем сильной командой. У нас много сильных молодых футболистов. Тот, кто говорит, что мы уже являемся сильной командой на сегодняшний день, говорит неправду. Но я уверен, что благодаря упорной работе, я и команда можем прогрессировать", - сказал итальянский тренер после матча

Матч "Шериф" - "Шахтер" завершился победой чемпиона Молдовы - 2:0. Команда Юрия Вернидуба возглавляет группу, а "горняки" занимают последнее место.
В следующем туре "Шахтер" будет принимать "Интер", а "Реал" сыграет против "Шерифа".

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