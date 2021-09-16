Разгромные победы "Аякса" и "Манчестер Сити": результаты матчей первого тура Лиги чемпионов

Себатьян Алле выступает за "Аякс" с 2020 года. Фото: Gettyimages.com

Состоялись матчи Лиги чемпионов первого тура среды.

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В группе А команда защитника сборной Украины Эдуарда "Брюгге" дома сенсационно получила очки в матче с ПСЖ. Команды обменялись забитыми мячам в первом тайме. В другом матче группы "МС" выдал голевую феерию в игре против "Лейпцига" - 6:3. У гостей хет-трик записал на свой счет Кристофер Нкунку. Немецкая команда доигрывала в меньшинстве после удаления Анхелиньйо. Игрок сборной Украины Александр Зинченко провел весь матч.

В группе С гости одержали две победы. Сначала "Боруссия" Дортмунд в гостях одолела "Бешикташ" - 2:1. Второй гол на счету Ерлинка Холанда. Затем "Аякс" уничтожил в гостях "Спортинг -5:1. Покером видзначся Себастьян Алле.

"Атлетико" дома не сумел одолеть "Порту" - 0:0. "Ливерпуль" в зрелищном матче победил "Милан" -3:2. Хозяева вышли вперед в начале игры, но под конец тайма итальянцы за две минуты забили дважды. Команда Юргена Клоппа во втором тайме смогла одержать волевую победу.

В группе "Шахтера" мадридский "Реал" одержал гостевую победу над "Интером". На "Сан Сиро" была равная игра. Команды уже склонялись к ничьей. Но бразилец Родриго на последней минуте матча принес победу команде Карло Анчелотти.

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В первом туре Лиги чемпионов "Динамо" дома сыграло вничью с "Бенфикой" -0:0, а "Шахтер" в гостях проиграл "Шерифу" -0:2. Следующий тур Лиги чемпионов состоится 27 и 28 сентября.