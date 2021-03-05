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пятница, 05 марта 2021 17:43

"Нам не нужен такой театр" - тренер "Легии" о Шабанове

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&quot;Нам не нужен такой театр&quot; - тренер &quot;Легии&quot; о Шабанове
Артем Шабанов 3 сезона выступал за "Динамо". Фото: ФК "Легия"

Украинский защитник "Легии" Артем Шабанов получил критику от наставника команды Чеслава Михневича за кубковый матч против "Пяста" Гливице.

Наставник чемпиона Польши не понравилось то, что украинец долго лежал на поле после финального свистка. Защитник допустил результативные ошибок в этом поединке, из-за чего и был разочарован.

"Ситуация с Шабановым? Будем разговаривать с ним на эту тему. Я не говорю, что он сделал что-то плохое, однако такая ситуация всегда неудобна. Некоторые игроки ушли в раздевалку, я узнал об этом по дороге на конференцию. Я понимаю разочарование игрока, видно было, что ему не все равно.

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В дальнейшем я буду говорить с игроками, чтобы не было подобных ситуаций. Нам такой театр не нужен. По Шабанову было видно сразу: мы пропустили гол, начинаем игру с центра поля, а наш защитник не готов продолжать игру. Я кричал ему со скамейки, но было видно, что он переживает. Мы с ним об этом поговорим. Нельзя подобным образом проявлять свою слабость перед соперником", - цитирует тренера сайт "Легии".

Артем Шабанов перешел в "Легии" на правах аренды. Украинец будет играть в Польше до конца сезона.

Украинский защитник смог сыграть уже 3 матча за новую команду. В 2 играх "Легия" победила, а в Кубке проиграла и вылетела из турнира.

Шабанов потерял место в составе "Динамо" с приходом Мирчи Луческу. Защитник провел только 2 матча в 1-й части сезона.

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Дата
05
марта

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