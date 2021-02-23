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вторник, 23 февраля 2021 17:10

Чемпион Польши официально подписал форварда "Динамо"

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Чемпион Польши официально подписал форварда &quot;Динамо&quot;
Назарий Русин не смог закрепиться в "Динамо". Фото: ФК "Легия".

Форвард киевского "Динамо" и молодежной сборной Украины 22-летний Назарий Русин перешел в варшавскую "Легию".

Чемпион Польши арендовал нападающего до конца 2021-го с правом выкупа, сообщает официальный сайт "Легии".

В новой команде Русин будет выступать под 31-м номером.

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"Счастлив, что перешел в "Легию". Прошел 2 сбора с "Динамо". Считаю, хорошо подготовился, могу играть на 100 процентов. Команда - на 1-м месте. Мои цели направлены только на команду, чтобы побеждать и выигрывать трофеи", - прокомментировал смену команды футболист

В текущем чемпионате Польши "Легия" занимает 1-е место. В составе команды выступает еще один экс-динамовец - Артем Шабанов.

Назар Русин является воспитанником ФК "Львов". С 2015 года в системе "Динамо". 1-ю часть сезона 2019/20 провел в составе "Зари" на правах аренды. В текущем сезоне сыграл только 1 матч за "Динамо". Игрок перенес коронавирус и был травмирован.

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