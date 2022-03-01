Наконец-то дошло. Украинский волейболист расторг контракт с российским клубом

Украинский волейболист Ян Ерещенко. Фото: instagram.com/ian_iereshchenko

Украинский волейболист Ян Ерещенко расторг контракт с российским клубом "Енисей" из Красноярска.

Как сообщил сам спортсмен в Instagram, теперь он возвращается в Украину.

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"Война в Украине... Решение было принято незамедлительно, но оставались технические и документальные вопросы. Чтобы не попасть в бан. Ожидание решения ЕКВ (Европейской конфедерации волейбола - Gazeta.ua).

Контракт с "Енисеем" разорван. Я еду домой", - написал Ерещенко.

В российском клубе "Югра" выступает украинец Илья Ковалёв. О его возвращении в Украину нет никакой информации.

31-летний Ерещенко - многократный чемпион и обладатель кубка Украины. В 2015 году переехал в Россию. В 2019 году уроженец Харькова выиграл с российским "Белогорьем" Кубок Европейской конфедерации волейбола. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля развязал полномасштабную войну России против Украины.