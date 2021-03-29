"Надо всех в мешок и с моста" - Леоненко раскритиковал сборную Украины

Виктор Леоненко работает экспертом на телевидении. Фото: тетелканал "Футбол"

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко раскритиковал сборную Украины за матч отбора Кубка мира против Финляндии.

По словам бывшего нападающего, команда Андрея Шевченко недооценила соперника.

"Игра сборной Украины называется "Мы атаковали не спеша". А если ты атакуешь не спеша, контролируя мяч, значит надо или выполнять, или ждать ошибки. Если была недооценка, тогда надо всех в мешок и с моста. Которая может быть недооценка на таком уровне, выступая за сборную?

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Тем более во Франции играли одни, а здесь уже, по сути, половина команды изменилась. Проблемой для нас было то, что мы не спешили атаковать. Каждый делает по 100 передач, и когда делаешь по 100 касаний, успеваешь перекрывать", - сказал Леоненко в эфире телеканала "Футбол".

31 марта сборная Украины в Киеве сыграет против Казахстана. Начало игры в 21:45. В другом матче группы Франция в гостях победила Казахстан - 2:0. После 2 туров сборная Франции набрала 4 очка. В Финляндии и Украины - по 2, а Боснии и Герцеговины - 1. Казахстан пока очков не снискал.