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понедельник, 10 июня 2019 09:31

Надаль выиграл "Ролан Гаррос-2019"

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Надаль выиграл &quot;Ролан Гаррос-2019&quot;
Испанец Надаль завоевал свой 12-й титул в Париже

Рафаэль Надаль в третий раз подряд и в 12-й в карьере стал победителем Открытого чемпионата Франции. В финале "Ролан Гаррос" испанец, как и год назад, встречался с Домиником Тимом.

В первых двух сетах на корте шла равная борьба, и оба теннисиста взяли по сету. Однако в следующих двух сетах усталость после 2-дневной битвы с Новаком Джоковичем сказалась на физическом состоянии Тима, и преимущество Надаля стала огромной.

Испанец уверенно довел дело до победы в 4 сетах. Матч продолжался 3:часа и 4 минуты.

Рафаэль Надаль (Испания) - Доминик Тим (Австрия, ) - 6: 3, 5: 7, 6: 1, 6: 1

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Надаль выиграл свой 18-й в карьере турнир Большого шлема и приблизился на расстояние двух титулов к Роджеру Федереру.

https://sport.ua
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