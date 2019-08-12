Надаль выиграл 35 Мастерс в карьере

 
Ексклюзивы
1/5
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
3 Просмотров: 4464
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
7 Просмотров: 684
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 819
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
2 Просмотров: 1494
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
1 Просмотров: 3033
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 2169
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 5004
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 14778
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 15930
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 855
Фото
Все фото
10
6
3
12
15
Сексуальность зашкаливает: как выглядит самая красивая гольфистка мира
Сексуальность зашкаливает: как выглядит самая красивая гольфистка мира
&quot;Был Усик, а стал русик&quot; - фаны украинского боксера осуждают совместный эфир с Шарием
"Был Усик, а стал русик" - фаны украинского боксера осуждают совместный эфир с Шарием
Андрей Шевченко с семьей отдыхает на Барбадосе
Андрей Шевченко с семьей отдыхает на Барбадосе
Нежная и откровенна: новая девушка Милевского поразила красотой
Нежная и откровенна: новая девушка Милевского поразила красотой
Жесткая и горячая: откровенные фото звездной саблистки Харлан
Жесткая и горячая: откровенные фото звездной саблистки Харлан
Видео
Все видео
Надаль выиграл 35 Мастерс в карьере
Надаль выиграл 35 Мастерс в карьере
"Динамо" против "Брюгге" может сыграть в два форварда
"Динамо" против "Брюгге" может сыграть в два форварда
Как сыграли в своих чемпионатах соперники украинских клубов в квалификации Лиги Европы
Как сыграли в своих чемпионатах соперники украинских клубов в квалификации Лиги Европы
"Манчестер Юнайтед" уничтожил "Челси" в первом туре АПЛ
"Манчестер Юнайтед" уничтожил "Челси" в первом туре АПЛ
19-летний игрок забил фантастический гол в дебютном матче
19-летний игрок забил фантастический гол в дебютном матче
Интервью
1/5
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
3 Просмотров: 4464
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4520
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 4131
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 855
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7812
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
12 августа 2019
Просмотров: 135
Росіянка
– Товарищи студенты! – викладачка Черкаського педінституту дивиться на мене. – Впредь я не хочу слышать, как вы между собой ...
понедельник, 12 августа 2019 20:11

Надаль выиграл 35 Мастерс в карьере

  Комментировать
Надаль выиграл 35 Мастерс в карьере
Рафаэль Надаль - рекордсмен по количеству выигранный Мастерсов

Легендарный испанский теннисист достиг значительного успеха.

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль в финале хардового Мастерса в Монреале в двух сетах переиграл россиянина Даниила Медведева и выиграл 35-й титул данной серии.

По этому показателю Надаль опережает всех своих соперников: у Новака Джоковича - 33, а у Роджера Федерера -28.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Свитолина и Монфис снялись в романтической фотосессии

Рафаель Надааль - победитель 18 турниров Большого шлема, обладатель карьерного Большого шлема, двукратный олимпийский чемпион.

https://sport.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Надаль выиграл 35 Мастерс в карьере». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
августа

Определились, что делать с вытрезвителями

Украинца готовили к полету на Луну

"Ад наступает" - топ аномальных погодных условий за последние годы

Самое читаемое
&quot;Мать 2 детей с идеальной фигурой&quot; - Оля Полякова ошеломила сеть сексуальной фотосессией в микро-бикини
"Мать 2 детей с идеальной фигурой" - Оля Полякова ошеломила сеть сексуальной фотосессией в микро-бикини
6
 Просмотров: 42850
Какой маникюр сделать в августе
Какой маникюр сделать в августе
16
 Просмотров: 30726
В Черновцах пара занялась сексом прямо на улице
В Черновцах пара занялась сексом прямо на улице
 Просмотров: 22059
Украинская &quot;девушка Бонда&quot; показала стройную фигуру в купальнике
Украинская "девушка Бонда" показала стройную фигуру в купальнике
6
 Просмотров: 19965
Уволившись, можно получать зарплату еще 9 месяцев
Уволившись, можно получать зарплату еще 9 месяцев Просмотров: 19630
Спорт
"Динамо" против "Брюгге" может сыграть в два форварда
"Динамо" против "Брюгге" может сыграть в два форварда
 Просмотров: 261
В "Динамо" обещают измениться перед решающим матчем против "Брюгге"
В "Динамо" обещают измениться перед решающим матчем против "Брюгге" Просмотров: 135
В России трагически погиб 15-летний футболист
В России трагически погиб 15-летний футболист Просмотров: 504
Как сыграли в своих чемпионатах соперники украинских клубов в квалификации Лиги Европы
Как сыграли в своих чемпионатах соперники украинских клубов в квалификации Лиги Европы
 Просмотров: 108
Лунин перейдет в команду Роналдо
Лунин перейдет в команду Роналдо Просмотров: 423
Больше всего комментируют
26
Оргкомитет Марша защитников обиделся из-за Дня Независимости
7
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
7
Янтарное дело: Зеленский устроил "разгром" силовикам
4
Почему Зеленский включает "режим Лукашенко" - психолог
3
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Голосов: 1113
Голосование Какой футбольный топ-чемпионат для вас - приоритет?
  • 1) Англия
  • 2) Испания
  • 3) Италия
  • 4) Германия
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua