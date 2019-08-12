Надаль выиграл 35 Мастерс в карьере

Рафаэль Надаль - рекордсмен по количеству выигранный Мастерсов

Легендарный испанский теннисист достиг значительного успеха.

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль в финале хардового Мастерса в Монреале в двух сетах переиграл россиянина Даниила Медведева и выиграл 35-й титул данной серии.

По этому показателю Надаль опережает всех своих соперников: у Новака Джоковича - 33, а у Роджера Федерера -28.

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Рафаель Надааль - победитель 18 турниров Большого шлема, обладатель карьерного Большого шлема, двукратный олимпийский чемпион.