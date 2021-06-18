Надаль отказался от участия в Уимблдоне и Олимпиаде

Рафаэль Надаль 13 раз выигрывал "Ролан Гаррос", на последнем уступил в четвертьфинале Фото: REUTERS

Третья ракетка мира 35-летний Рафаэль Надаль объявил о том, что пропустит предстоящий розыгрыш Уимблдона и Олимпийские игры в Токио.

Испанский теннисист хочет уделить больше внимания собственному восстановлению и лучше подготовиться ко второй части сезона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Джокович после финала "Ролан Гаррос" подарил мальчику свою ракетку

"Я принял решение не выступать в этом году на Уимблдоне и на Олимпиаде в Токио. Всегда нелегко делать такой шаг, но, прислушавшись к своему организму и обсудив ситуацию с командой, я понял, что так будет правильно", - написал Надаль в Twitter.

Уимблдонский турнир пройдет с 28 июня по 11 июля 2021, а Олимпийские игры в Токио запланированы с 23 июля по 8 августа. На последнем своем турнире "Ролан Гаррос" Надаль проиграл в полуфинале будущему победителю Новаку Джоковичу. Надаль побеждал на Олимпиаде как в единарном, так и парном разряде.