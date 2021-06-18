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пятница, 18 июня 2021 11:05

Надаль отказался от участия в Уимблдоне и Олимпиаде

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Надаль отказался от участия в Уимблдоне и Олимпиаде
Рафаэль Надаль 13 раз выигрывал "Ролан Гаррос", на последнем уступил в четвертьфинале Фото: REUTERS

Третья ракетка мира 35-летний Рафаэль Надаль объявил о том, что пропустит предстоящий розыгрыш Уимблдона и Олимпийские игры в Токио.

Испанский теннисист хочет уделить больше внимания собственному восстановлению и лучше подготовиться ко второй части сезона.

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"Я принял решение не выступать в этом году на Уимблдоне и на Олимпиаде в Токио. Всегда нелегко делать такой шаг, но, прислушавшись к своему организму и обсудив ситуацию с командой, я понял, что так будет правильно", - написал Надаль в Twitter.

Уимблдонский турнир пройдет с 28 июня по 11 июля 2021, а Олимпийские игры в Токио запланированы с 23 июля по 8 августа.

На последнем своем турнире "Ролан Гаррос" Надаль проиграл в полуфинале будущему победителю Новаку Джоковичу.

Надаль побеждал на Олимпиаде как в единарном, так и парном разряде.

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