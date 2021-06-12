Джокович прервал победную серию Надаля во Франции

Джокович выиграл у Надаля в четырёх сетахФото: Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл испанца Рафаэля Надаля в полуфинале "Ролан Гаррос" с общим счётом 3:6, 6:3, 7:6 (7:4), 6:2.

Матч длился 4 часа 11 минут. За всю игру серб исполнил 6 эйсов, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 7 брейк-поинтов из 20. Его соперник за всё противостояние 6 раз подал навылет, допустил 7 двойных ошибкок и н реализовал 6 брейк-поинтов из 16.

В финале Джокович встретится с Стефаносом Циципасом из Греции.

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Джокович — первая ракетка мира в одиночном разряде, рекордсмен по количеству недель на первой строчке рейтинга ATP, победитель 18 турниров "Большого шлема" в одиночном разряде, обладатель карьерного "Большого шлема" в одиночном разряде. Надаль одержал 20 побед на турнирах "Большого шлема" в одиночном разряде, в том числе рекордные 13 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции. Рафаэль — обладатель карьерного "Золотого шлема" в одиночном разряде.