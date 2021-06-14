Джокович после финала "Ролан Гаррос" подарил мальчику свою ракетку

Новак Джокович занимает первое место в рейтинге мировых теннисистов. Фото: Reuters

Первая ракетка мира 34-летний Новак Джокович подарил подростку ракетку, которой играл в финальном матче Открытого чемпионата Франции по теннису.

После матча серб решил отблагодарить фана, который давал ему советы во время игры. Юный болельщик очень эмоционально принял подарок и долго не мог нарадоваться своему счастью.

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"Я его не знаю, но слышал весь матч. Он подбадривал меня, когда я проигрывал 0:2 по сетам, и даже давал тактику. "Держи подачу, диктуй с первого мяча, атакуй бекхенд". Он меня тренировал.

Это было очень мило и здорово. И я решил его так отблагодарить", - цитирует Джоковича Twitter "Ролан Гаррос"

В финале "Ролан Гаррос" Джокович обыграл представителя Греции Стефаноса Циципаса, выиграв 19-й титул Grand Slam Следующий Большим шлемом" будет Уимблдон, который пройдет с 28 июня по 11 июля.