Джокович выиграл "Ролан Гаррос"

Новак Джокович проявил характер в финале. Фото: Gettyimages.com

Первая ракетка мира серб 34-летний Новак Джокович во второй раз в своей карьере стал победителем Открытого чемпионата Франции по теннису

В решающем матче "Ролан Гаррос" он в пяти сетах обыграл представителя Греции Стефаноса Циципаса со счетом 6:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:4.

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Продолжительность встречи составила четыре часа и 12 минут.

Серб проиграл первые две партии, но смог переломить ход поединка и победил в трех подряд сетах.

Джокович во второй раз в своей карьере одержал победу на Открытом чемпионате Франции. Ранее ему это удавалось в 2016-м, когда серб в финале оказался сильнее британца Энди Маррея

Новак Джокович стал первым теннисистом в истории, который одерживал победы на дважды на каждом из турниров "Большого шлема". В общем серб имеет на своем счету 19-ть побед на турнирах "Большого шлема". Прошлогодним победителем "Ролан Гаррос" стал Рафаэль Надаль.