Над тренером Ярмоленко нависла угроза увольнения

Пеллегрини не был доволен игрой Ярмоленко в последнем матче

Вялая игра Вест Хэма на старте сезона провоцирует слухи об увольнении главного тренера.

Руководство Вест Хэма размышляет над освобождением Мануэля Пеллегрини с поста главного тренера, сообщает football24 со ссылкой наThe Sun.

По информации издания, последние результаты команды побуждают к отставке чилийца в ближайшее время.

Именно по Пеллегрини лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко присоединился к лагерю "молотобойцев" и сумел завоевать себе место в стартовом составе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ярмоленко опозорился в чемпионате Англии

После 11-ти туров АПЛ Вест Хэм находится на 13-й строчке турнирной таблицы, имея в активе 13 очков.