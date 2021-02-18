"На улице я тебя убью" - Мбаппе угрожал защитнику "Барселоны"

Килиан Мбаппе выступает за ПСЖ уже 4-й сеозон. Фото: REUTERS

Во время 1-го матча 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" - "Пари Сен-Жермен" произошел конфликт между нападающим парижан Килианом Мбаппе и защитником каталонцев Жорди Альбой.

Испанский защитник вступился за партнера, за что получил угрозы от Мбаппе, сообщает Mundo Deportivo.

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В 1-м тайме встречи защитник "Барселоны" Сержиньо Дест подошел к Мбаппе, чтобы извиниться за действия в одном из эпизодов. Француз на испанском ответил ему: "Не трогай меня". В разговор вмешался Альба, обратился к Мбаппе: "Будь умнее. Он попросил у тебя прощения". Форвард ПСЖ разозлился и, повысив тон, ответил: "На улице я тебя убью".

В конфликт вмешался защитник хозяев Жерар Пике. "Кого ты там собрался убить?" - спросил Жерар. Альба жестко ответил за Мбаппе: "Парень учится. Засранец учится от худшего".

ПСЖ победил "Барселону" в гостях 4:1. Килиан Мбаппе записал на свой счет 3 мяча.