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воскресенье, 11 августа 2019 14:24

На стадионе соперника украинской команды в еврокубке обвалилась крыша.

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На стадионе соперника украинской команды в еврокубке обвалилась крыша.
twitter.com/AZAlkmaar

На стадионе АФАС в голландском городе Алкмар обвалилась крыша. 15 августа местный клуб "АЗ" на этой арене в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги Европы должен был принимать украинский "Мариуполь".
Фото с арены опубликовал клуб "АЗ" в своем Twitter-аккаунте.
В результате обвала никто не пострадал, стадион в момент разрушения был пустым.

Первая игра в Одессе между "Мариуполем" и "АЗ", Алкмар завершилась 0: 0.

Пресс-служба команды из Нидерландов также сообщила, что в ближайшее время руководство будет искать альтернативное место проведения домашних матчей, если в УЕФА решат, что арена не готова принимать матчи.

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Стадион АФАС вмещает 17 023 зрителей. Был открыт в августе 2006 года, на строительство арены потратили 38 млн. Евро. Футбольный клуб "АЗ" - двукратный чемпион Нидерландов. В прошлом сезоне получил бронзовые медали. Высшее достижением на международной арене - финал кубка УЕФА 1981 года.

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