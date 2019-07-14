"На самом деле Руис сражается очень быстро" – Белью

Руис нокаутировл Джошуа в титульном бою

Экс-чемпион мира Тони Белью прокомментировал предстоящий реванш между Энди Руисом-младшим и Энтони Джошуа.

"Я думаю, что Джошуа подойдет к реваншу с таким отношением и тактикой, с какой он подошел к бою с Паркером – с осторожностью, используя свой удар, рост и длину рук" – пишет "Трибуна"

"Не будет никаких ленивых ударов, он даст Руису заслуженное уважение в ринге.

Внешне Руис выглядит как Джонни Вегас, но в ринге он сражается как Эвандер Холифилд – он быстр и расслаблен", – сказал Белью.

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2 июня Руис сенсационно нокаутировал Джошуа и отобрал у британца все титулы.