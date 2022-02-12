На Олимпиаде в Пекине побили четвертый мировой рекорд

На Олимпийских играх в Пекине побит уже четвертый мировой рекорд
Автором нового рекорда стала нидерландка Сюзанне Схюллтинг. Она установила мировой рекорд в шорт-треке, сообщает 24 канал.
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Нидерландская спортсменка выиграла "золото" на дистанции 1000 м. и защитила звание чемпионки 2018 года. Но рекорд Схюллтинг установила в четвертьфинале соревнований.
Сюзанне сумела продемонстрировать время 1:26.514 мин. До этого лучшим показателем на этой дистанции было 1:26.661 мин.
Предыдущий рекорд в 2012 году установила двукратная олимпийская чемпионка из Южной Кореи Семь Сок Хи.
Первые два рекорда в Пекине были установлены в фигурном катании. Сначала китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун набрали рекордные баллы в командных соревнованиях.
Второй мировой рекорд на пекинской Олимпиаде принадлежит американскому фигуристу Нейтану Чену. Олимпийский чемпион набрал лучшие баллы в истории в одиночном мужском катании.
Третий рекорд установил шведский конькобежец Нильс ван дер Пул.
Зимние Олимпийские игры в Пекине продолжаются с 4 по 20 февраля 2022 года.
Во время зимней Олимпиады в Пекине проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей.
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