На Олимпиаде дисквалифицировали пятерых звездных спортсменок

Катарина Альтхаус была одной из фавориток на победу. Фото: Gettyimages.com/

Смешанный турнир по прыжкам с трамплина завершился скандалом на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

В ходе финала судьи неожиданно аннулировали результаты фавориток соревнований, сообщает ТСН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинка Данча не смогла побороться за олимпийские медали в сноубординге

Дисквалификацию получили медалистки предыдущих Олимпиад Катарина Альтхаус из Германии и австрийка Даниэла Ирашко-Штольц, а также призерки чемпионатов мира Силье Опсет и Анна Стрём из Норвегии и японка Сара Таканаси.

Регламент прыжков с трамплина на Олимпийских играх в Пекине предусматривает выполнение попыток в костюмах с ограничением по размеру. Это связано с тем, что больший размер костюма лыжников может создавать преимущество в аэродинамике.

Специальный контроллер отслеживает, насколько костюм прилегает к телу, и если нормы превышены, то прыжок не засчитывают. Комбинезон должен быть на расстоянии не менее 1 см и не более 3 см от тела.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. Во время зимней Олимпиады в Пекине проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей. В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.