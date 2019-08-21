На Линекера ополчились лысые англичане

Английский ведущий и бывший футболист Гари Линекер столкнулся с непониманием общественности после шутки в эфире передачи на телеканале BBC.
В ходе съемок программы, посвященной новому сезону английской Премьер-лиги, Линекер пошутил на тему проплешин у экспертов передачи Алана Ширера и Дэнни Мерфи. Об этом пишет glavcom.ua
Шутка звучала следующим образом: "Начало нового сезона Премьер-лиги получилось мощным. От увиденного могут вставать дыбом волосы ... Конечно, если вы не Алан Ширер или Дэнни Мерфи".
При этом самих экспертов шутку ведущего не обидел - наоборот, они оценили его и посмеялись.
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Позже Линекер в своем Twitter сообщил о недовольстве в связи с его поступком: "BBC получил жалобу на мою шутку о лысых (серьезно)".
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