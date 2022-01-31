На Евро остановилось сердце. Эриксен продолжит свои выступления в чемпионате Англии

Кристиан Эриксен был звездой АПЛ. Фото: REUTERS

Один из лидеров сборной Дании 29-летний Кристиан Эриксен стал игроком английского "Брендтфорда".

Датчанин подписал контракт до лета с опцией продления еще на два сезона, сообщает официальный сайт английского клуба.

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В декабре Кристиан расторг контракт с миланским "Интером" по обоюдному согласию сторон. Футболист не имел права играть в Италии из-за вживленного кардиостимулятора.

Напомним, что во время матча Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии Эриксен перенес остановку сердца, после чего ему сделали операцию по установке кардиостимулятора.

Кристиан Эриксен известен своими выступлениями за "Аякс", "Тоттенхэм" и "Интер". В составе сборной Дании провел 109 матчей. "Брендтфорд" находится на 14-м месте в АПЛ.