Мюллер чаще всего вспоминал Решко и Рудакова

 
Ексклюзивы
1/5
"Евроинтеграция – это создать европейские условия в Украине" - политолог
"Евроинтеграция – это создать европейские условия в Украине" - политолог
Просмотров: 126
В стиле Рэмбо: как Зеленский ездил на военные учения и что делал на этой неделе
В стиле Рэмбо: как Зеленский ездил на военные учения и что делал на этой неделе
Просмотров: 1701
Пока "бегал" - задушил еще одного: задержали подозреваемого в убийстве предпринимателя
Пока "бегал" - задушил еще одного: задержали подозреваемого в убийстве предпринимателя
Просмотров: 1404
Порошенко у костра, Аваков на берегу в Италии, Арахамия за диджейским пультом – что делают политики в отпусках
Порошенко у костра, Аваков на берегу в Италии, Арахамия за диджейским пультом – что делают политики в отпусках
Просмотров: 1737
"Кориандровый мажут на хлеб и присыпают ягодами" - яркие фото с медовой ярмарки
"Кориандровый мажут на хлеб и присыпают ягодами" - яркие фото с медовой ярмарки
Просмотров: 279
ДТП с оперативниками: имена погибших и видео с места трагедии
ДТП с оперативниками: имена погибших и видео с места трагедии
Просмотров: 1593
"Лишить гражданства" - украинцы отреагировали на обращение Зеленского к жителям ОРДЛО
"Лишить гражданства" - украинцы отреагировали на обращение Зеленского к жителям ОРДЛО
1 Просмотров: 4743
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
Просмотров: 333
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
Просмотров: 261
Учительница - единственная подозреваемая: эксклюзивные подробности дела о гибели школьника в водопаде
Учительница - единственная подозреваемая: эксклюзивные подробности дела о гибели школьника в водопаде
Просмотров: 963
Фото
Все фото
4
5
8
6
7
Тимановськая продала свою медаль из-за Лукашенко
Тимановськая продала свою медаль из-за Лукашенко
Муж белорусской спринтерши Тимановской уехал в Украину
Муж белорусской спринтерши Тимановской уехал в Украину
&quot;Горжусь своими матчами в Токио&quot; - Свитолина вернулась в Киев после Олимпиады
"Горжусь своими матчами в Токио" - Свитолина вернулась в Киев после Олимпиады
Тоже претендует на медали: показали жену призера Олимпиады Романчука
Тоже претендует на медали: показали жену призера Олимпиады Романчука
Госпитализировали сестру Роналду. Она называла Covid-19 обманом
Госпитализировали сестру Роналду. Она называла Covid-19 обманом
Видео
Все видео
Холанд перестрелял Левандовского в стартовом туре
Холанд перестрелял Левандовского в стартовом туре
"Реал" разгромил "Алавес" с дублем Бензема
"Реал" разгромил "Алавес" с дублем Бензема
Боец нокаутировал соперника на 10-ой секунде
Боец нокаутировал соперника на 10-ой секунде
Яремчук забил гол и отдал пас в первом матче чемпионата Португалии
Яремчук забил гол и отдал пас в первом матче чемпионата Португалии
Игра в одни ворота: почему "Интер" разгромил "Динамо"
Игра в одни ворота: почему "Интер" разгромил "Динамо"
Интервью
1/5
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
3 Просмотров: 360
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Просмотров: 126
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
Просмотров: 333
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
Просмотров: 261
"Десятилетие утраченных возможностей" - какой была Украина в годы Кучмы и Ющенко
"Десятилетие утраченных возможностей" - какой была Украина в годы Кучмы и Ющенко
Просмотров: 432
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
15 августа 2021
Просмотров: 9
В Європі не було Газзаєва
Андрій Ярмоленко не зміг заграти в лондонському "Вест Гемі" через особливості характеру. Тому що все інше, включаючи майстерність і готовність грати ...
воскресенье, 15 августа 2021 16:17

Мюллер чаще всего вспоминал Решко и Рудакова

  Комментировать
Мюллер чаще всего вспоминал Решко и Рудакова
Герд Мюллер с однофамильцем Томасом Мюллером. Фото: Reuters

Бывший защитник киевского "Динамо" Стефан Решко поделился воспоминаниями об умершем сегодня Герде Мюллере. Стефан Михайлович персонально опекал "бомбардира нации" во время матчей за Суперкубок в октябре 1975 года.

"Накануне матча вечером меня вызвал тренер Валерий Лобановский, - вспоминает Степан Михайлович. - После короткого вступительного слова сказал:" Ты знаешь, что за "Баварию" играет Герд Мюллер? Так вот, завтра он не забьет. Ты должен стать его тенью. Повторяй каждое его движение. Он - вперед и ты за ним. Он вернулся - и ты возвращайся. Он - на скамейку запасных и ты за ним!"

Решко говорит, что ни к каким провокационных действиям Мюллер не прибегал.

"Это сейчас принято плеваться и кусаться. А тогда все было по-джентльменски. Каждый из нас выполнял свою работу".

В двух матчах против киевского "Динамо" Мюллер не забил ни одного мяча.

"В 1990 году нас, ветеранов" Динамо ", пригласили в Мюнхен на товарищескую игру, - вспоминает Стефан Решко. Тренером у нас был Йожеф Сабо, а переводчиком - Михаил Ошемков. Только приехали к базе "Баварии", вышел Герд Мюллер. Громко начал кричать: "Рецко, Рудаков!" Подошел ко мне и обнял. Говорил: "Всего я забил Рудакову 6 голов, а в Киеве и в Мюнхене не мог забить ни одного".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Умер Герд Мюллер — бомбардир нации

В двух матчах на Суперкубок киевское "Динамо" дважды обыграло "Баварию" - 1:0 в Мюнхене и 2:0 - в Киеве. Все три мяча в составе киевлян забил Олег Блохин. В финале Евро-1972 сборная ФРГ обыграла команду СССР по Рудаковым в воротах - 3:0. Дважды отличился Герд Мюллер.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мюллер чаще всего вспоминал Решко и Рудакова». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
августа

Начали возводить самую знаменитую стену в мире

Самое читаемое
Изгибы жены Гордона, пышный бюст Бужинской и топлесс от белорусской модели - чем щеголяют звезды
Изгибы жены Гордона, пышный бюст Бужинской и топлесс от белорусской модели - чем щеголяют звезды
10
 1 Просмотров: 12366
&quot;Ноги от ушей&quot; - Каменских показала шикарную фигуру в ультракоротком платье
"Ноги от ушей" - Каменских показала шикарную фигуру в ультракоротком платье
3
 Просмотров: 5292
&quot;Лишить гражданства&quot; - украинцы отреагировали на обращение Зеленского к жителям ОРДЛО
"Лишить гражданства" - украинцы отреагировали на обращение Зеленского к жителям ОРДЛО
5
 1 Просмотров: 4743
Произошли столкновения Нацкорпуса с силовиками под Офисом президента
Произошли столкновения Нацкорпуса с силовиками под Офисом президента
12
 5 Просмотров: 3456
Трое оперативников погибли по дороге с командировки: первые подробности и фото (18+)
Трое оперативников погибли по дороге с командировки: первые подробности и фото (18+)
4
 Просмотров: 3285
Спорт
Сборную Украины возглавит тренер чемпионов мира
Сборную Украины возглавит тренер чемпионов мира Просмотров: 81
Каратэ исключили из программы Олимпийских игр
Каратэ исключили из программы Олимпийских игр Просмотров: 198
Умер Герд Мюллер — бомбардир нации
Умер Герд Мюллер — бомбардир нации Просмотров: 450
Президент "Тоттенхэма" не продаст Кейна в "Манчестер Сити"
Президент "Тоттенхэма" не продаст Кейна в "Манчестер Сити" Просмотров: 90
Супряга перешел в "Сампдорию" – итальянский журналист
Супряга перешел в "Сампдорию" – итальянский журналист Просмотров: 396
Больше всего комментируют
7
Власть ставила памятник каждому предателю - Влада ставила монумент кожному зраднику - Ющенко
5
Произошли столкновения Нацкорпуса с силовиками под Офисом президента
4
Молодые люди, которые били журналиста по голове ногами, "искренне извинились"
3
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
2
Визит Меркель будет неприятным для Зеленского из-за вопроса преследования Кличко - Николаенко
Голосов: 82
Голосование Кто сейчас лучшая кандидатура на должность главного тренера сборной Украины по футболу?
  • 1) Александр Петраков
  • 2) Алексей Михайличенко
  • 3) Олег Протасов
  • 4) Анатолій Демьяненко
  • 5) Олег Блохин
Просмотреть