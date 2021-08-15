Мюллер чаще всего вспоминал Решко и Рудакова

Герд Мюллер с однофамильцем Томасом Мюллером. Фото: Reuters

Бывший защитник киевского "Динамо" Стефан Решко поделился воспоминаниями об умершем сегодня Герде Мюллере. Стефан Михайлович персонально опекал "бомбардира нации" во время матчей за Суперкубок в октябре 1975 года.

"Накануне матча вечером меня вызвал тренер Валерий Лобановский, - вспоминает Степан Михайлович. - После короткого вступительного слова сказал:" Ты знаешь, что за "Баварию" играет Герд Мюллер? Так вот, завтра он не забьет. Ты должен стать его тенью. Повторяй каждое его движение. Он - вперед и ты за ним. Он вернулся - и ты возвращайся. Он - на скамейку запасных и ты за ним!"

Решко говорит, что ни к каким провокационных действиям Мюллер не прибегал.

"Это сейчас принято плеваться и кусаться. А тогда все было по-джентльменски. Каждый из нас выполнял свою работу".

В двух матчах против киевского "Динамо" Мюллер не забил ни одного мяча.

"В 1990 году нас, ветеранов" Динамо ", пригласили в Мюнхен на товарищескую игру, - вспоминает Стефан Решко. Тренером у нас был Йожеф Сабо, а переводчиком - Михаил Ошемков. Только приехали к базе "Баварии", вышел Герд Мюллер. Громко начал кричать: "Рецко, Рудаков!" Подошел ко мне и обнял. Говорил: "Всего я забил Рудакову 6 голов, а в Киеве и в Мюнхене не мог забить ни одного".

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В двух матчах на Суперкубок киевское "Динамо" дважды обыграло "Баварию" - 1:0 в Мюнхене и 2:0 - в Киеве. Все три мяча в составе киевлян забил Олег Блохин. В финале Евро-1972 сборная ФРГ обыграла команду СССР по Рудаковым в воротах - 3:0. Дважды отличился Герд Мюллер.